Informations pratiques

Mailly-la-Ville

Marché de l’été à Mailly-la-ville

Aire de loisirs du village Mailly-la-Ville Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Vendredi 7 août à partir de 18h

Marché de produits régionaux

Artisanat

Restauration sur place

Environ 20 exposants

Animation musicales .

Aire de loisirs du village Mailly-la-Ville 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 64 45 03 91

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English : Marché de l’été à Mailly-la-ville

L’événement Marché de l’été à Mailly-la-ville Mailly-la-Ville a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois