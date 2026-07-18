Marché de l’été à Mailly-la-ville Mailly-la-Ville
vendredi 7 août 2026 · Mailly-la-Ville
Informations pratiques
Mailly-la-Ville
Marché de l’été à Mailly-la-ville
Aire de loisirs du village Mailly-la-Ville Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Vendredi 7 août à partir de 18h
Marché de produits régionaux
Artisanat
Restauration sur place
Environ 20 exposants
Animation musicales .
Aire de loisirs du village Mailly-la-Ville 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 64 45 03 91
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English : Marché de l’été à Mailly-la-ville
L’événement Marché de l’été à Mailly-la-ville Mailly-la-Ville a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois