Marché de Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux
vendredi 14 août 2026 · Lussac-les-Châteaux
Informations pratiques
Lussac-les-Châteaux
Marché de Lussac-les-Châteaux
Place du 11 novembre 1918 Lussac-les-Châteaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 08:00:00
fin : 2027-01-08 12:00:00
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23 2026-10-30 2026-11-06 2026-11-13 2026-11-20 2026-11-27 2026-12-04 2026-12-11 2026-12-18 2026-12-25
Marché traditionnel tous les vendredi matins, foire mensuelle tous les quatrièmes vendredis de chaque mois. .
Place du 11 novembre 1918 Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Marché de Lussac-les-Châteaux
L’événement Marché de Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Sud Vienne Poitou
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