Marché de Noël à la ferme Sepmes
Marché de Noël à la ferme Sepmes samedi 12 décembre 2026.
Sepmes
Marché de Noël à la ferme
Les Héraults Sepmes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 09:30:00
fin : 2026-12-13 19:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Marché de Noël à la ferme caprine et au jardin.
Participer au nourrissage des chèvres, découvrir la transformation du lait en fromages, la boutique du Cabri est ouverte pour confectionner vos cadeaux pour les fêtes !
Portes ouvertes spéciales Noël et Fêtes de fin d’année à la ferme caprine et au jardin.
Participer au nourrissage des chèvres, découvrir la transformation du lait en fromages, la boutique du Cabri est ouverte pour confectionner vos cadeaux pour les fêtes ! .
Les Héraults Sepmes 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 32 94 86 claireproust@cabriaulait.fr
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English :
Special Christmas and holiday open house at the goat farm and garden.
Take part in feeding the goats, find out how the milk is transformed into cheese, and visit the Cabri store to make your own gifts for the festive season!
L’événement Marché de Noël à la ferme Sepmes a été mis à jour le 2026-01-08 par ADT 37
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