Sepmes

Marché entre nature et patrimoine sur les traces de l’histoire de Sepmes

Place de l’Église Sepmes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite commentée du village de Sepmes, de ses monuments et anciennes seigneuries.

Exposition de l’ancien camion des pompiers qui a participé au débarquement de Normandie.

Visite commentée du village de Sepmes, de ses monuments et anciennes seigneuries.

Exposition de l’ancien camion des pompiers qui a participé au débarquement de Normandie. .

Place de l’Église Sepmes 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 44 66

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English :

Guided tour of the village of Sepmes, its monuments and ancient seigneuries.

Exhibition of the old fire truck that took part in the Normandy landings.

L’événement Marché entre nature et patrimoine sur les traces de l’histoire de Sepmes Sepmes a été mis à jour le 2026-05-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire