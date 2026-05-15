Marché entre nature et patrimoine sur les traces de l’histoire de Sepmes Sepmes
Marché entre nature et patrimoine sur les traces de l’histoire de Sepmes Sepmes samedi 19 septembre 2026.
Sepmes
Marché entre nature et patrimoine sur les traces de l’histoire de Sepmes
Place de l’Église Sepmes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite commentée du village de Sepmes, de ses monuments et anciennes seigneuries.
Exposition de l’ancien camion des pompiers qui a participé au débarquement de Normandie.
Visite commentée du village de Sepmes, de ses monuments et anciennes seigneuries.
Exposition de l’ancien camion des pompiers qui a participé au débarquement de Normandie. .
Place de l’Église Sepmes 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 44 66
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English :
Guided tour of the village of Sepmes, its monuments and ancient seigneuries.
Exhibition of the old fire truck that took part in the Normandy landings.
L’événement Marché entre nature et patrimoine sur les traces de l’histoire de Sepmes Sepmes a été mis à jour le 2026-05-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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