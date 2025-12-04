Immersion au pays des plantes à parfum, aromatiques & médicinales Stage 2 jours Sepmes

Immersion au pays des plantes à parfum, aromatiques & médicinales Stage 2 jours

Les Héraults Sepmes Indre-et-Loire

Début : Samedi 2026-08-28 08:30:00

fin : 2026-08-29 12:30:00

2026-08-28

Vivez une immersion complète de 2 jours aux Jardins du Cabri entre culture, cueillette, et transformation des plantes à parfums aromatiques et médicinales cultivées en agriculture biologique et dans le respect du cahier des charges Nature et Progrès.

Les Héraults Sepmes 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 32 94 86 formation@cabriaulait.fr

English :

Experience a complete 2-day immersion at Les Jardins du Cabri, where you’ll grow, pick and process aromatic and medicinal plants grown organically and in compliance with Nature et Progrès specifications.

