Echappée belle Visite découverte de la ferme caprine

Sepmes Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 11:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-04-18 2026-05-09 2026-06-20 2026-07-04 2026-07-11 2026-08-29

Nous vous emmenons pendant plus d’une heure à la découverte de notre exploitation caprine.

Nous vous expliquerons la transformation fromagère avec vue sur la fromagerie et le travail en cours et vous présenterons notre production de plantes aromatiques et médicinales, sur réservation.

Nous vous emmenons pendant plus d’une heure à la découverte de notre exploitation caprine La chèvrerie, la salle de traite, un petit bonjour aux chevrettes, une balade au pâturage pour rejoindre les chèvres.

Nous vous expliquerons la transformation fromagère avec vue sur la fromagerie et le travail en cours et vous présenterons notre production de plantes aromatiques et médicinales.

La visite se termine autour de la table où vous sont présentés nos fromages à différents stades d’affinage, le yaourt, et des douceurs de plantes, La dégustation peut commencer.

Réservation en ligne obligatoire.

Sepmes 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 32 94 86 claireproust@cabriaulait.fr

English :

We’ll take you on an hour-long tour of our goat farm.

We’ll explain how cheese is made, with a view of the cheese dairy and the work in progress, and we’ll introduce you to our aromatic and medicinal plant production (booking required).

L’événement Echappée belle Visite découverte de la ferme caprine Sepmes a été mis à jour le 2026-01-10 par Loches Touraine Châteaux de la Loire