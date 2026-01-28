Roocky Street Session

Sepmes Indre-et-Loire

2026-07-04 10:00:00

2026-07-04 17:00:00

2026-07-04

La Roocky Street Session est une journée dédiée à la découverte du roller street dans une ambiance détendue, festive et bienveillante.

L’objectif n’est pas de performer ou de gagner, mais de rouler, progresser et s’amuser ensemble.

Ici, on célèbre la passion du ride, pas la compétition.

Sepmes 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 09 27 68 59 roller.freestyle@lcvlrs.org

English :

The Roocky Street Session is a day dedicated to discovering roller skating in a relaxed, festive and friendly atmosphere.

The aim is not to perform or win, but to ride, progress and have fun together.

Here, we celebrate the passion of riding, not competition.

L’événement Roocky Street Session Sepmes a été mis à jour le 2026-01-28 par Loches Touraine Châteaux de la Loire