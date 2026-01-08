Atelier découverte Les chevrettes et la magie du fromage Sepmes
Atelier découverte Les chevrettes et la magie du fromage
Sepmes Indre-et-Loire
Début : 2026-04-14 14:30:00
fin : 2026-04-16
2026-04-14 2026-04-16 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30
La Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et Progrès, invite les visiteurs à rencontrer les chevrettes et découvrir la création du fromage.
Atelier 1/2 journée (environ 2h30) , sur réservation.
Vous pourrez donner à manger aux chevrettes nées en février, rejoindre leur maman dans les prairies, vous préparerez les rations alimentaires du troupeau, et fabriquerez votre fromage de chèvre.
Réservation en ligne obligatoire.
Sepmes 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 32 94 86 claireproust@cabriaulait.fr
English :
The Ferme du Cabri au Lait, a Nature et Progrès organic farm, invites visitors to meet the goats and discover how cheese is created.
1/2 day workshop (approx. 2h30)
