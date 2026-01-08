Atelier découverte Les chevrettes et la magie du fromage Sepmes

Atelier découverte Les chevrettes et la magie du fromage

La Ferme du Cabri au Lait, ferme biologique et Nature et Progrès, invite les visiteurs à rencontrer les chevrettes et découvrir la création du fromage.

Atelier 1/2 journée (environ 2h30) , sur réservation.

Vous pourrez donner à manger aux chevrettes nées en février, rejoindre leur maman dans les prairies, vous préparerez les rations alimentaires du troupeau, et fabriquerez votre fromage de chèvre.

Atelier 1/2 journée (environ 2h30)

The Ferme du Cabri au Lait, a Nature et Progrès organic farm, invites visitors to meet the goats and discover how cheese is created.

1/2 day workshop (approx. 2h30)

