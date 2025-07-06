Marché de Noël à l’école du Bétey Ecole du Bétey Andernos-les-Bains
Marché de Noël à l’école du Bétey Ecole du Bétey Andernos-les-Bains samedi 28 novembre 2026.
Andernos-les-Bains
Marché de Noël à l’école du Bétey
Ecole du Bétey Avenue de la Plage du Betey Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Ce marché de Noël privilégie les artisans locaux !
Il y a des animations le long de la journée pour les enfants ( atelier maquillage , gonflage et sculpture de ballons, photo avec le père Noël , restauration avec food truck et les parents d’élèves).
Les bénéfices faits par l’association serviront intégralement aux enfants de l’école pour le financement de divers projets ensuite. .
Ecole du Bétey Avenue de la Plage du Betey Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 01 07 76 beteyementvotre@gmail.com
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English : Marché de Noël à l’école du Bétey
L’événement Marché de Noël à l’école du Bétey Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Andernos-les-Bains
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