Marché de Noël à l’école du Bétey Ecole du Bétey Andernos-les-Bains samedi 28 novembre 2026.

Andernos-les-Bains

Marché de Noël à l’école du Bétey

Ecole du Bétey Avenue de la Plage du Betey Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Ce marché de Noël privilégie les artisans locaux !

Il y a des animations le long de la journée pour les enfants ( atelier maquillage , gonflage et sculpture de ballons, photo avec le père Noël , restauration avec food truck et les parents d’élèves).

Les bénéfices faits par l’association serviront intégralement aux enfants de l’école pour le financement de divers projets ensuite. .

Ecole du Bétey Avenue de la Plage du Betey Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 01 07 76 beteyementvotre@gmail.com

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English : Marché de Noël à l’école du Bétey

L’événement Marché de Noël à l’école du Bétey Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Andernos-les-Bains