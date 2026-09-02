Marché de Noël à Vendeuvre-sur-Barse Vendeuvre-sur-Barse
dimanche 6 décembre 2026 · Vendeuvre-sur-Barse
Informations pratiques
Vendeuvre-sur-Barse
Marché de Noël à Vendeuvre-sur-Barse
Rue des anciennes tanneries Vendeuvre-sur-Barse Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 10:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00
Date(s) :
2026-12-06
Venez profiter de la magie de Noël à Vendeuvre-sur-Barse !
Pour cette occasion, la commune vous convie à son marché de Noël. Vous y rencontrerez de nombreux exposants qui vous proposeront des produits du terroir, de l’artisanat, des jeux… En bref, de quoi vous donner un large panel d’idées pour vos emplettes de fin d’année !
#marchénoel2026 #noel2026 .
Rue des anciennes tanneries Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 41 30 20 mairie@vendeuvre-sur-barse.fr
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English :
L’événement Marché de Noël à Vendeuvre-sur-Barse Vendeuvre-sur-Barse a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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