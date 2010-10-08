Informations pratiques

Fontaine-Chaalis

Marché de Noël au Domaine de Chaalis

Domaine de Chaâlis Fontaine-Chaalis Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-21

Le Marché de Noël du Rotary Club de Senlis revient au Domaine de Chaalis ! 70 exposants d’exception, ambiance féerique, animations pour petits et grands, et gourmandises festives un rendez-vous magique au profit de belles causes !

Le traditionnel Marché de Noël organisé par le Rotary Club de Senlis ouvre ses portes les 21 et 22 novembre 2026. Un cadre magique magnifiquement décoré par le Rotary dans le parc du Domaine de Chaalis.

8000 visiteurs attendus ! 70 exposants de grande qualité les visiteurs pourront se laisser tenter par des produits gastronomiques ou des réalisations d’artisanat d’art.

Des idées de cadeaux originaux à offrir pour les fêtes de fin d’année.

Les enfants pourront prendre la pose aux côtés du Père Noël dans un joli décor dans la tente du Rotary.

Les dessins réalisés par les écoliers de Borest et Fontaine-Chaalis dans le cadre du concours organisé par le Rotary y seront exposés.

Le Marché de Noël est également l’occasion de récolter des fonds pour lutter contre la polio et autres virus à travers le monde.

Le Rotary propose également la possibilité de prendre une pause dans un espace convivial thé, café, chocolat chaud, vin chaud et gâteaux maison.

La boutique du Domaine de Chaalis sera également à disposition des visiteurs. .

Domaine de Chaâlis Fontaine-Chaalis 60300 Oise Hauts-de-France noel.rotaryclubsenlis@gmail.com

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English :

The Senlis Rotary Club’s Christmas Market is back at the Domaine de Chaalis! 70 exceptional vendors, a festive atmosphere, activities for all ages, and holiday treats—a magical event to support great causes!

L’événement Marché de Noël au Domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis a été mis à jour le 2010-10-08 par Office de Tourisme du Pays de Valois