Marché de Noël authentique Eguisheim
vendredi 27 novembre 2026 · Eguisheim
Informations pratiques
Eguisheim
Marché de Noël authentique
Centre village Eguisheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-11-27
fin : 2026-12-30
Date(s) :
2026-11-27 2026-12-27
Au marché de Noël d’Eguisheim, pittoresque et mettant en avant les coutumes et traditions alsaciennes, la priorité est accordée à une trentaine d’artisans et créateurs qui rivalisent d’étals alléchants et de maisonnettes scintillantes. Tous les jours, animations musicales dans les rues. Eguisheim, l’écrin idéal pour partager un moment de rêve et découvrir la magie de Noël en Alsace !
Marché de Noël pittoresque et intimiste abordant les coutumes et traditions alsaciennes, il a obtenu le label Villes et Villages de Noël récompensant l’authenticité et la richesse de notre patrimoine. A Eguisheim, la priorité est accordée à une trentaine d’artisans et créateurs qui rivalisent d’étals alléchants et de maisonnettes scintillantes. Tous les jours, animations musicales en déambulation dans le centre-ville et dans les remparts. Eguisheim, l’écrin idéal pour partager un moment de rêve et découvrir la magie de Noël en Alsace ! 0 .
Centre village Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 23 40 33 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com
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English :
At Eguisheim’s picturesque Christmas market, highlighting Alsatian customs and traditions, priority is given to some thirty artisans and creators who vie with each other with tempting stalls and glittering booths. Musical entertainment in the streets every day. Eguisheim, the ideal setting to share a dreamy moment and discover the magic of Christmas in Alsace!
L’événement Marché de Noël authentique Eguisheim a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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