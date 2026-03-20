Vignobles en Scène Alsace Balade dans le vignoble en gyropode Segway Eguisheim
vendredi 16 octobre 2026 · Eguisheim
Informations pratiques
Eguisheim
Vignobles en Scène Alsace Balade dans le vignoble en gyropode Segway
9 rue des Fleurs Eguisheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-16
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-16
Visitez le vignoble d’Eguisheim et environs, en gyropode SEGWAY.
Selon votre préférence, faites simplement la balade, ou dégustez une coupe de crémant d’Alsace durant la balade, ou visitez un chais.
Visitez le vignoble d’Eguisheim et environs, en gyropode SEGWAY au départ d’Eguisheim.
Profitez des couleurs d’automne, de la vue sur le vignoble, la plaine d’Alsace et les collines sous-vosgiennes, de manière ludique, conviviale et écologique !
Selon votre préférence, faites simplement la balade, ou dégustez une coupe de crémant d’Alsace durant la balade, ou visitez un chais.
Contactez-nous pour plus d’informations ! .
9 rue des Fleurs Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 6 76 43 11 05 info@segway-alsace.fr
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English :
Visit the vineyard of Eguisheim and surroundings, in a SEGWAY gyropod.
Depending on your preference, simply take the ride, or enjoy a glass of Crémant d’Alsace during the ride, or visit a winery.
L’événement Vignobles en Scène Alsace Balade dans le vignoble en gyropode Segway Eguisheim a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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