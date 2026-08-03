Informations pratiques

Eguisheim

Concert L’Europe baroque

Place du château Eguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 17:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

5ème Festival de musique baroque du vignoble. Concert sur le thème de l’Europe baroque, avec Chantal Baumler (viole de gambe) et Parsival Castro (théorbe). Parrainage des viticulteurs, dégustation après le concert.

5ème Festival de musique baroque du vignoble. Concert sur le thème de l’Europe baroque, avec Chantal Baumler (viole de gambe) et Parsival Castro (théorbe). Parrainage des viticulteurs, dégustation après le concert. 0 .

Place du château Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est acontrepoint@gmail.com

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English :

5th Baroque Music Festival of the Vineyards. Concert on the theme of Baroque Europe, featuring Chantal Baumler (viola da gamba) and Parsival Castro (theorbo). Sponsored by local winemakers; wine tasting following the concert.

L’événement Concert L’Europe baroque Eguisheim a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach