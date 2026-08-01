Informations pratiques

Eguisheim

Si Eguisheim m’était conté…

22A Grand’ rue Eguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-12 17:30:00

fin : 2026-08-12 19:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Visite guidée dans la vieille cité de la période Renaissance pour mieux apprécier les richesses de notre patrimoine. A 19h, hommage aux moines de Marbach avec une interprétation des chants polyphoniques et des chants grégoriens à la chapelle.

Animation avec la participation de la société d’histoire et d’archéologie et la chorale des hommes Echo des Trois Châteaux d’Eguisheim.

Visite guidée dans la vieille cité de la période Renaissance pour mieux apprécier les richesses de notre patrimoine. Cette visite se terminera à la chapelle consacrée à St Léon IX, pape alsacien, avec un hommage aux moines de Marbach et une interprétation des chants polyphoniques et des chants grégoriens. 0 .

22A Grand’ rue Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 23 40 33 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

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English :

Guided tour of the Renaissance-era old town to better appreciate the riches of our heritage. At 7:00 p.m., a tribute to the monks of Marbach featuring a performance of polyphonic and Gregorian chants in the chapel.

L’événement Si Eguisheim m’était conté… Eguisheim a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach