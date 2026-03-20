Informations pratiques

Eguisheim

Vignobles en Scène Balade gourmande en VAE dans les vignes

3 Rue de Pairis Eguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Partez à la découverte du vignoble alsacien lors d’une balade guidée en vélo électrique ! Au programme dégustation de 6 vins au Domaine Schneider et pique-nique gourmand signé Bichettes & Co, au cœur des vignes. Une expérience immersive et savoureuse pour explorer l’Alsace autrement.

Vivez une expérience unique alliant découverte, gastronomie et immersion au cœur des paysages viticoles alsaciens. A vélos électriques, laissez-vous guider à travers les vignobles pour une escapade conviviale et authentique, placée sous le signe des saveurs locales.

Cette excursion immersive et gustative comprend une visite guidée accompagnée par un guide. Au fil du parcours, vous profiterez d’une dégustation de 6 vins au Domaine Schneider, avant de savourer un délicieux pique-nique préparé par Bichettes & Co, au milieu des vignes. En cas de mauvaise météo, le pique-nique se fera au Domaine Schneider. .

3 Rue de Pairis Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 45 92 70 contact@alsacyclo.tours

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set out to explore the Alsatian vineyards on a guided electric bike tour! On the agenda: a tasting of 6 wines at Domaine Schneider and a gourmet picnic by Bichettes & Co, right in the heart of the vineyards. An immersive and delicious experience to explore Alsace in a whole new way.

L’événement Vignobles en Scène Balade gourmande en VAE dans les vignes Eguisheim a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach