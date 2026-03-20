Vignobles en Scène Balade gourmande en VAE dans les vignes Eguisheim
dimanche 18 octobre 2026 · Eguisheim
Informations pratiques
Eguisheim
Vignobles en Scène Balade gourmande en VAE dans les vignes
3 Rue de Pairis Eguisheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Partez à la découverte du vignoble alsacien lors d’une balade guidée en vélo électrique ! Au programme dégustation de 6 vins au Domaine Schneider et pique-nique gourmand signé Bichettes & Co, au cœur des vignes. Une expérience immersive et savoureuse pour explorer l’Alsace autrement.
Vivez une expérience unique alliant découverte, gastronomie et immersion au cœur des paysages viticoles alsaciens. A vélos électriques, laissez-vous guider à travers les vignobles pour une escapade conviviale et authentique, placée sous le signe des saveurs locales.
Cette excursion immersive et gustative comprend une visite guidée accompagnée par un guide. Au fil du parcours, vous profiterez d’une dégustation de 6 vins au Domaine Schneider, avant de savourer un délicieux pique-nique préparé par Bichettes & Co, au milieu des vignes. En cas de mauvaise météo, le pique-nique se fera au Domaine Schneider. .
3 Rue de Pairis Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 45 92 70 contact@alsacyclo.tours
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Set out to explore the Alsatian vineyards on a guided electric bike tour! On the agenda: a tasting of 6 wines at Domaine Schneider and a gourmet picnic by Bichettes & Co, right in the heart of the vineyards. An immersive and delicious experience to explore Alsace in a whole new way.
L’événement Vignobles en Scène Balade gourmande en VAE dans les vignes Eguisheim a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
À voir aussi à Eguisheim (Haut-Rhin)
- Don de sang Eguisheim 6 août 2026
- Exposition Nouveaux Regards par Hermès Stefanelli Eguisheim 8 août 2026
- Carte blanche Académie du Festival Musicalta Eguisheim 9 août 2026
- La tournée des histoires Eguisheim 25 août 2026
- Fête des vignerons Eguisheim 29 août 2026