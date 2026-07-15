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AGENDA · Autun

Marché de Noël Salle la vaillante et Promenade des Marbres Autun

samedi 5 décembre 2026 · Salle la vaillante et Promenade des Marbres · Autun

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle la vaillante et Promenade des Marbres
Adresse
Avenue Louis Basdevant
Ville
71400 Autun
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Autun

Marché de Noël

Salle la vaillante et Promenade des Marbres Avenue Louis Basdevant Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-06

Date(s) :
2026-12-05

Programme à venir.   .

Salle la vaillante et Promenade des Marbres Avenue Louis Basdevant Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 09 55 22  baclotsabrina71@aol.com

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English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Autun a été mis à jour le 2026-07-10 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II

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