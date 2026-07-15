Marché de Noël Salle la vaillante et Promenade des Marbres Autun

samedi 5 décembre 2026 · Salle la vaillante et Promenade des Marbres · Autun

Informations pratiques

Autun

Marché de Noël

Salle la vaillante et Promenade des Marbres Avenue Louis Basdevant Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 10:00:00

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-05

Programme à venir. .

Salle la vaillante et Promenade des Marbres Avenue Louis Basdevant Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 09 55 22 baclotsabrina71@aol.com

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English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Autun a été mis à jour le 2026-07-10 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II