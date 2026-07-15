AGENDA · Autun
Marché de Noël Salle la vaillante et Promenade des Marbres Autun
samedi 5 décembre 2026 · Salle la vaillante et Promenade des Marbres · Autun
Informations pratiques
Autun
Marché de Noël
Salle la vaillante et Promenade des Marbres Avenue Louis Basdevant Autun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-05
Programme à venir. .
Salle la vaillante et Promenade des Marbres Avenue Louis Basdevant Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 09 55 22 baclotsabrina71@aol.com
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English : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Autun a été mis à jour le 2026-07-10 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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