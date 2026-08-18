Marché de Noël de Domblans Salle des Fêtes ROGER NOZIERE Domblans

Informations pratiques

Domblans

Marché de Noël de Domblans

Salle des Fêtes ROGER NOZIERE Rue des Pré Mourain Domblans Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 08:00:00

fin : 2026-12-13 20:00:00

Date(s) :

2026-12-13

Organisé par le Comité des Fêtes de Domblans avec la participation du Foyer Rural ( déco de l’accueil), Les Vergers de la Haute Seille, l’APE et la Mairie.

Une Vingtaine d’exposants seront présents à l’intérieur de la salle.

A 11h30 Animation HIP HOP section tout jeunes du Foyer Rural.

Vers 16h Arrivée du Père Noël

Entrée Gratuite avec tombola surprise gratuite

Buvette restauration sur place proposé par les Associations

Bonne ambiance .

Salle des Fêtes ROGER NOZIERE Rue des Pré Mourain Domblans 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 55 38 81

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English : Marché de Noël de Domblans

L’événement Marché de Noël de Domblans Domblans a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme JurAbsolu