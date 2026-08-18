Marché de Noël de Domblans Salle des Fêtes ROGER NOZIERE Domblans
dimanche 13 décembre 2026 · Salle des Fêtes ROGER NOZIERE · Domblans
Informations pratiques
Domblans
Marché de Noël de Domblans
Salle des Fêtes ROGER NOZIERE Rue des Pré Mourain Domblans Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 08:00:00
fin : 2026-12-13 20:00:00
Date(s) :
2026-12-13
Organisé par le Comité des Fêtes de Domblans avec la participation du Foyer Rural ( déco de l’accueil), Les Vergers de la Haute Seille, l’APE et la Mairie.
Une Vingtaine d’exposants seront présents à l’intérieur de la salle.
A 11h30 Animation HIP HOP section tout jeunes du Foyer Rural.
Vers 16h Arrivée du Père Noël
Entrée Gratuite avec tombola surprise gratuite
Buvette restauration sur place proposé par les Associations
Bonne ambiance .
Salle des Fêtes ROGER NOZIERE Rue des Pré Mourain Domblans 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 55 38 81
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English : Marché de Noël de Domblans
L’événement Marché de Noël de Domblans Domblans a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme JurAbsolu
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