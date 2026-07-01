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AGENDA · Domblans

Salon des Entreprises Locales Salle des fêtes Domblans

samedi 26 septembre 2026 · Salle des fêtes · Domblans

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
111 Chemin des Prés Mourain
Ville
39210 Domblans
Département
Jura
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Domblans

Salon des Entreprises Locales

Salle des fêtes 111 Chemin des Prés Mourain Domblans Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Le Salon des Entreprises Locales met à l’honneur les talents et les savoir-faire de la Haute Seille.

Venez rencontrer des artisans, commerçants et entreprises du territoire, découvrir leurs métiers, échanger avec des professionnels et assister à des démonstrations tout au long de la journée.

Des animations musicales avec Batukasa, des balades à poney, ainsi qu’un espace restauration et une buvette viendront compléter ce rendez-vous convivial organisé par l’UCIA de la Haute Seille.

Entrée libre.   .

Salle des fêtes 111 Chemin des Prés Mourain Domblans 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 11 22  ucia.bletterans@orange.fr

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English : Salon des Entreprises Locales

L’événement Salon des Entreprises Locales Domblans a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme JurAbsolu

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