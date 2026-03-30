Atelier parents/enfants Détente musicale Rue de la Desserte Domblans

Atelier parents/enfants Détente musicale

Rue de la Desserte Accueil de loisirs Domblans Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05

fin : 2026-10-05

Date(s) :

2026-10-05

En octobre le service Petite Enfance vous propose un atelier parents/enfants en parallèle du Lieu d’Accueil Enfants Parents la Parent’aise.

Venez passer un temps de détente et de découverte musicale avec votre jeune enfant. .

Rue de la Desserte Accueil de loisirs Domblans 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 46 80 petiteenfance@bressehauteseille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier parents/enfants Détente musicale

L’événement Atelier parents/enfants Détente musicale Domblans a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu