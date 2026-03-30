Atelier parents/enfants Détente musicale Rue de la Desserte Domblans
Atelier parents/enfants Détente musicale Rue de la Desserte Domblans lundi 5 octobre 2026.
Atelier parents/enfants Détente musicale
Rue de la Desserte Accueil de loisirs Domblans Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05
fin : 2026-10-05
Date(s) :
2026-10-05
En octobre le service Petite Enfance vous propose un atelier parents/enfants en parallèle du Lieu d’Accueil Enfants Parents la Parent’aise.
Venez passer un temps de détente et de découverte musicale avec votre jeune enfant. .
Rue de la Desserte Accueil de loisirs Domblans 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 46 80 petiteenfance@bressehauteseille.fr
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English : Atelier parents/enfants Détente musicale
L’événement Atelier parents/enfants Détente musicale Domblans a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu