Un dimanche à la ferme Bilo Bilo Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Hameau Blandans 159 Rue au Village Domblans

Domblans

Un dimanche à la ferme Bilo Bilo Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026

Hameau Blandans 159 Rue au Village Bilo bilo Domblans Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

UN DIMANCHE A LA FERME Promenade de découverte des troupeaux et des vignes. Dégustations vins et viande. Repas le midi sur réservation (tartes flambées). .

Hameau Blandans 159 Rue au Village Bilo bilo Domblans 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 18 01 22

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English : Un dimanche à la ferme Bilo Bilo Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026

L’événement Un dimanche à la ferme Bilo Bilo Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Domblans a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)