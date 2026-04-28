Un dimanche à la ferme Bilo Bilo Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Hameau Blandans 159 Rue au Village Domblans
Un dimanche à la ferme Bilo Bilo Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Hameau Blandans 159 Rue au Village Domblans dimanche 2 août 2026.
Domblans
Un dimanche à la ferme Bilo Bilo Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026
Hameau Blandans 159 Rue au Village Bilo bilo Domblans Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
UN DIMANCHE A LA FERME Promenade de découverte des troupeaux et des vignes. Dégustations vins et viande. Repas le midi sur réservation (tartes flambées). .
Hameau Blandans 159 Rue au Village Bilo bilo Domblans 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 18 01 22
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English : Un dimanche à la ferme Bilo Bilo Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026
L’événement Un dimanche à la ferme Bilo Bilo Au cœur de nos fermes jurassiennes 2026 Domblans a été mis à jour le 2026-04-28 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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