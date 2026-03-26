Lieu d’Accueil Enfants Parents La Parent’aise Rue de la Desserte Domblans

Lieu d’Accueil Enfants Parents La Parent’aise

Rue de la Desserte Accueil de loisirs Domblans Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 08:30:00

fin : 2026-12-31 11:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Vous êtes futurs parents ou parents d’un enfant de moins de 4 ans. Nous vous accueillons tous les lundis matins en période scolaire pour passer un moment convivial avec d’autres parents et bénéficier d’un lieu de jeux aménagé avec votre enfant.

L’entrée est libre et gratuite. Vous venez et partez quand vous voulez. .

Rue de la Desserte Accueil de loisirs Domblans 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 46 80 petiteenfance@bressehauteseille.fr

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English : Lieu d’Accueil Enfants Parents La Parent’aise

L’événement Lieu d’Accueil Enfants Parents La Parent’aise Domblans a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu