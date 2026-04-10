Cinéma en plein air Parking salle Gagneur Bréry Domblans

Domblans

Cinéma en plein air

Parking salle Gagneur Bréry Chemin de Saint-Lamain Domblans Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07 22:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Diffusion en plein air d’un film récent, en partenariat avec le Colombier des Arts. Repli dans la salle des fêtes en cas de mauvais temps. .

Parking salle Gagneur Bréry Chemin de Saint-Lamain Domblans 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 03 94 54 ballet.roger@wanadoo.fr

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English : Cinéma en plein air

L’événement Cinéma en plein air Domblans a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme JurAbsolu