Cinéma Salle des fêtes de Bréry Domblans

Domblans

Cinéma

Salle des fêtes de Bréry Chemin de Saint-Lamain Domblans Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 20:30:00

fin : 2026-10-23 22:30:00

Date(s) :

2026-10-23

Projection du film Les Nuits sans Lune , tourné dans le Jura, avec des acteurs amateurs et inspiré de faits réels: les passeuses durant la deuxième guerre mondiale. .

Salle des fêtes de Bréry Chemin de Saint-Lamain Domblans 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 03 94 54 ballet.roger@wanadoo.fr

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English : Cinéma

L’événement Cinéma Domblans a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu