Cinéma Salle des fêtes de Bréry Domblans
Cinéma Salle des fêtes de Bréry Domblans vendredi 23 octobre 2026.
Domblans
Cinéma
Salle des fêtes de Bréry Chemin de Saint-Lamain Domblans Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:30:00
fin : 2026-10-23 22:30:00
Date(s) :
2026-10-23
Projection du film Les Nuits sans Lune , tourné dans le Jura, avec des acteurs amateurs et inspiré de faits réels: les passeuses durant la deuxième guerre mondiale. .
Salle des fêtes de Bréry Chemin de Saint-Lamain Domblans 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 03 94 54 ballet.roger@wanadoo.fr
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English : Cinéma
L’événement Cinéma Domblans a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme JurAbsolu
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