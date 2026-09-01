Informations pratiques

Gardouch

MARCHÉ DE NOËL DE GARDOUCH

Rue de la République Gardouch Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 10:00:00

fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :

2026-11-29

Plongez dans l’ambiance chaleureuse du Marché de Noël de Gardouch et laissez-vous séduire par un univers festif et familial.

À l’approche des fêtes, retrouvez toute la magie de Noël lors du Marché de Noël de Gardouch. Dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, vous pourrez flâner au cœur d’un événement pensé pour le plaisir des familles et des amoureux des traditions de fin d’année.

Entre découvertes, rencontres et esprit de fête, cette deuxième édition vous invite à partager un moment agréable dans un décor inspiré de l’univers de Noël. Laissez-vous porter par l’ambiance festive, prenez le temps de vous promener et profitez d’un rendez-vous propice au partage et à la préparation des célébrations hivernales.

Les exposants souhaitant participer peuvent également rejoindre cette journée dédiée à la convivialité et aux découvertes. .

Rue de la République Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie lespitchounsdegardouch@gmail.com

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English :

Immerse yourself in the warm atmosphere of Gardouch’s Christmas Market and let yourself be charmed by a festive, family-friendly setting.

L’événement MARCHÉ DE NOËL DE GARDOUCH Gardouch a été mis à jour le 2026-09-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE