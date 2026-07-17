Marché de Noël de l’école Sainte Marie Rue de la Mairie Vallons-de-l’Erdre

Informations pratiques

Vallons-de-l’Erdre

Marché de Noël de l’école Sainte Marie

Rue de la Mairie Cour de l’École Saint Marie Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 14:00:00

fin : 2026-12-12 21:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Vibrez au rythme des animations de Noël dans le Pays d’Ancenis et laissez-vous emporter par la magie des fêtes en dénichant des cadeaux authentiques et locaux sur les marchés de Noël !

L’école Sainte Marie de Maumusson organise son marché de Noël le 12 décembre 2026.

Au programme

Artisans, producteurs, créateurs

Mais aussi un spectacle de rue et un feu d’artifice

De 14h à 21h.

Renseignements et inscriptions par mail marchedenoel.maumusson@gmail.com .

Rue de la Mairie Cour de l’École Saint Marie Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire marchedenoel.maumusson@gmail.com

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English :

Get in the swing of Christmas in the Pays d’Ancenis and let the magic of the festive season sweep you away with authentic, local gifts at the Christmas markets!

L’événement Marché de Noël de l’école Sainte Marie Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2026-07-17 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis