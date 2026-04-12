Informations pratiques

Saint-Hilaire-des-Loges

MARCHÉ DE NOEL DE ST HILAIRE DES LOGES

Place des Halles Saint-Hilaire-des-Loges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 10:00:00

fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :

2026-11-29

Un marché de Noël à vivre en famille

Marché de Noël toute la journée

Dégustations, animations, Restauration, buvette

Food-trucks, déambulations, spectacle de rue et passage du Père Noël .

Place des Halles Saint-Hilaire-des-Loges 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 07 12 42 60

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English :

A Christmas Market to Enjoy with the Family

L’événement MARCHÉ DE NOEL DE ST HILAIRE DES LOGES Saint-Hilaire-des-Loges a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin