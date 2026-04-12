MARCHÉ DE NOEL DE ST HILAIRE DES LOGES Saint-Hilaire-des-Loges
dimanche 29 novembre 2026 · Saint-Hilaire-des-Loges
Informations pratiques
Saint-Hilaire-des-Loges
MARCHÉ DE NOEL DE ST HILAIRE DES LOGES
Place des Halles Saint-Hilaire-des-Loges Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 10:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00
Date(s) :
2026-11-29
Un marché de Noël à vivre en famille
Marché de Noël toute la journée
Dégustations, animations, Restauration, buvette
Food-trucks, déambulations, spectacle de rue et passage du Père Noël .
Place des Halles Saint-Hilaire-des-Loges 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 07 12 42 60
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English :
A Christmas Market to Enjoy with the Family
L’événement MARCHÉ DE NOEL DE ST HILAIRE DES LOGES Saint-Hilaire-des-Loges a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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