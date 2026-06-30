Marché de Noël de Thann Thann
vendredi 20 novembre 2026 · Thann
Informations pratiques
Thann
Marché de Noël de Thann
Centre ville Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-20 11:00:00
fin : 2026-12-24 20:00:00
Date(s) :
2026-11-20 2026-12-21 2026-12-24
Plongez dans l’ambiance du marché de Noël avec ses 30 exposants, parfums d’orange et de pain d’épices, au pied de la Collégiale Saint-Thiébaut, entouré d’une forêt de sapins décorés.
Rencontrez les exposants de notre marché de Noël authentique, installé au pied de la Collégiale Saint-Thiébaut, dans une atmosphère magique et féérique. Entre découverte de savoir-faire, plaisirs gourmands, traditions alsaciennes et ambiance musicale, prenez le temps de savourer votre visite. .
Centre ville Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr
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English :
Immerse yourself in the atmosphere of the Christmas market, with its 30 exhibitors, the scent of oranges and gingerbread, at the foot of the Collégiale Saint-Thiébaut, surrounded by a forest of decorated fir trees.
L’événement Marché de Noël de Thann Thann a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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