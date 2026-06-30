Informations pratiques

Thann

Marché de Noël de Thann

Centre ville Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-20 11:00:00

fin : 2026-12-24 20:00:00

Date(s) :

2026-11-20 2026-12-21 2026-12-24

Plongez dans l’ambiance du marché de Noël avec ses 30 exposants, parfums d’orange et de pain d’épices, au pied de la Collégiale Saint-Thiébaut, entouré d’une forêt de sapins décorés.

Rencontrez les exposants de notre marché de Noël authentique, installé au pied de la Collégiale Saint-Thiébaut, dans une atmosphère magique et féérique. Entre découverte de savoir-faire, plaisirs gourmands, traditions alsaciennes et ambiance musicale, prenez le temps de savourer votre visite. .

Centre ville Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr

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English :

Immerse yourself in the atmosphere of the Christmas market, with its 30 exhibitors, the scent of oranges and gingerbread, at the foot of the Collégiale Saint-Thiébaut, surrounded by a forest of decorated fir trees.

L’événement Marché de Noël de Thann Thann a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay