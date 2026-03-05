Marché de Noël du Téléthon Marcq
Marché de Noël du Téléthon Marcq dimanche 29 novembre 2026.
Marché de Noël du Téléthon
Salle Raoul-Mas Marcq Ardennes
Tarif : – –
Début : 2026-11-29
fin : 2026-11-29
2026-11-29
Créations faites mains, biscuits, foie gras, miel, … Vin/chocolat chaud, bière de Noël Buvette et petite restauration paninis, gaufres, crêpes
Salle Raoul-Mas Marcq 08250 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 09 33
English :
Handmade creations, cookies, foie gras, honey, … Wine/hot chocolate, Christmas beer Refreshment bar and snacks: paninis, waffles, crêpes
L’événement Marché de Noël du Téléthon Marcq a été mis à jour le 2026-03-02 par Ardennes Tourisme