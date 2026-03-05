Marché de Noël du Téléthon Marcq

Marché de Noël du Téléthon

Salle Raoul-Mas Marcq Ardennes

Début : 2026-11-29

fin : 2026-11-29

2026-11-29

Créations faites mains, biscuits, foie gras, miel, … Vin/chocolat chaud, bière de Noël Buvette et petite restauration paninis, gaufres, crêpes

Salle Raoul-Mas Marcq 08250 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 09 33

English :

Handmade creations, cookies, foie gras, honey, … Wine/hot chocolate, Christmas beer Refreshment bar and snacks: paninis, waffles, crêpes

