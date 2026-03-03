Rando des Marcassins

Place de la Mairie Marcq Ardennes

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

23ème édition 4 parcours de 7/10/14 km en forêt d’Argonne pour marcheurs et coureurs de trail (sans chrono). Distances susceptibles d’être modifiées en fonction de la météo et des travaux en forêt Barbecue à midi buvette Organisation Marcq Animation

Place de la Mairie Marcq 08250 Ardennes Grand Est +33 6 17 92 44 08

English :

23rd edition 4 courses of 7/10/14 km in the Argonne forest for walkers and trail runners (no time trial). Distances subject to change depending on weather and forest work. Barbecue at midday refreshment stand

L’événement Rando des Marcassins Marcq a été mis à jour le 2026-03-02 par Ardennes Tourisme