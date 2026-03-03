Rando des Marcassins Marcq
Rando des Marcassins Marcq dimanche 5 juillet 2026.
Rando des Marcassins
Place de la Mairie Marcq Ardennes
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
23ème édition 4 parcours de 7/10/14 km en forêt d’Argonne pour marcheurs et coureurs de trail (sans chrono). Distances susceptibles d’être modifiées en fonction de la météo et des travaux en forêt Barbecue à midi buvette Organisation Marcq Animation
Place de la Mairie Marcq 08250 Ardennes Grand Est +33 6 17 92 44 08
English :
23rd edition 4 courses of 7/10/14 km in the Argonne forest for walkers and trail runners (no time trial). Distances subject to change depending on weather and forest work. Barbecue at midday refreshment stand
L’événement Rando des Marcassins Marcq a été mis à jour le 2026-03-02 par Ardennes Tourisme