Rando rose Marcq
Rando rose Marcq samedi 24 octobre 2026.
Rando rose
Salle communale de la Mairie Marcq Ardennes
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Participation (reversée intégralement à la Ligue contre le Cancer des Ardennes)
Date :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
8km à pied sur les chemins et en forêt (départ groupé) Goûter offert à l’arrivée Organisation Marcq Animation
Salle communale de la Mairie Marcq 08250 Ardennes Grand Est +33 6 17 92 44 08
English :
8km walk on paths and in the forest (grouped start) Complimentary snack at the finish Organizers: Marcq Animation
L’événement Rando rose Marcq a été mis à jour le 2026-03-02 par Ardennes Tourisme