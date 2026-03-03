Rando rose Marcq

Rando rose

Salle communale de la Mairie Marcq Ardennes

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Participation (reversée intégralement à la Ligue contre le Cancer des Ardennes)

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-24

2026-10-24

8km à pied sur les chemins et en forêt (départ groupé) Goûter offert à l’arrivée Organisation Marcq Animation

Salle communale de la Mairie Marcq 08250 Ardennes Grand Est +33 6 17 92 44 08

English :

8km walk on paths and in the forest (grouped start) Complimentary snack at the finish Organizers: Marcq Animation

