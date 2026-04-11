Marché de Noël en soirée Saint-Sorlin-en-Valloire
Marché de Noël en soirée Saint-Sorlin-en-Valloire vendredi 11 décembre 2026.
Saint-Sorlin-en-Valloire
Marché de Noël en soirée
Parc des Portes de Veuze Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 18:00:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
Venez découvrir et partager dans ce cadre convivial des produits locaux ou régionaux de nos producteurs et artisans. Animations, restauration et buvette.
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Parc des Portes de Veuze Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 70 18 mairie-st-sorlin@stsorlinenvalloire.com
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English :
Come and discover and share local and regional products from our producers and craftsmen.
L’événement Marché de Noël en soirée Saint-Sorlin-en-Valloire a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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