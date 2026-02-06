Electrolapse Festival Terrain de Rugby Saint-Sorlin-en-Valloire

Electrolapse Festival

Terrain de Rugby Terrain de Rugby St Sorlin en Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme

Tarif : 44.99 – 44.99 – EUR

Pass journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-21

Saint-Sorlin-en-Valloire accueillera la sixième édition du Festival Électrolapse.

Cet événement incontournable de la scène électronique internationale revient avec une programmation de haut vol.

.

Terrain de Rugby Terrain de Rugby St Sorlin en Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@electrolapse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saint-Sorlin-en-Valloire plays host to the sixth edition of the Électrolapse Festival.

This not-to-be-missed event on the international electronic scene returns with a top-flight line-up.

L’événement Electrolapse Festival Saint-Sorlin-en-Valloire a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche