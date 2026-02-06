Electrolapse Festival Terrain de Rugby Saint-Sorlin-en-Valloire
Electrolapse Festival Terrain de Rugby Saint-Sorlin-en-Valloire vendredi 21 août 2026.
Electrolapse Festival
Terrain de Rugby Terrain de Rugby St Sorlin en Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme
Tarif : 44.99 – 44.99 – EUR
Pass journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-21
Saint-Sorlin-en-Valloire accueillera la sixième édition du Festival Électrolapse.
Cet événement incontournable de la scène électronique internationale revient avec une programmation de haut vol.
Terrain de Rugby Terrain de Rugby St Sorlin en Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Saint-Sorlin-en-Valloire plays host to the sixth edition of the Électrolapse Festival.
This not-to-be-missed event on the international electronic scene returns with a top-flight line-up.
