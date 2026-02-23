Brocante Face au collège Saint-Sorlin-en-Valloire

Brocante

Face au collège Devant la salle polyvalente Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme

Début : 2026-10-04 06:00:00

fin : 2026-10-04 13:00:00

2026-10-04

Venez dénicher l’objet qu’il vous faut lors de cette 5ème édition ! Buvette et petite restauration sur place.

Face au collège Devant la salle polyvalente Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 87 25 69 fabienne.faure957@orange.fr

English :

Come and find just the item you’re looking for at this 5th edition! Refreshments and snacks on site.

