Marché mensuel Saint-Sorlin-en-Valloire
Marché mensuel Saint-Sorlin-en-Valloire samedi 11 avril 2026.
Marché mensuel
Parc des Portes de Veuze Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-11 17:00:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-04-11
Venez découvrir et partager dans ce cadre convivial des produits locaux ou régionaux de nos producteurs et artisans.
Parc des Portes de Veuze Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 70 18 mairie-st-sorlin@stsorlinenvalloire.com
English : Market
Come and discover and share local and regional products from our producers and craftsmen.
L’événement Marché mensuel Saint-Sorlin-en-Valloire a été mis à jour le 2025-03-31 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche