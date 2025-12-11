Informations pratiques

Gorrevod

Marché de Noël

Salle des Fêtes et place de la mairie Gorrevod Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 16:00:00

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-19

Venez découvrir le talent de nos artisans locaux. Présence du père noël et animations pour les enfants puis feu d’artifice. Goûter, vin chaud et snacking.

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Salle des Fêtes et place de la mairie Gorrevod 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 61 37 56 soudesecoles.gorrevod@gmail.com

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English : Christmas Market

Come and discover the talent of our local artisans. Santa Claus, children’s entertainment and fireworks. Snacks, mulled wine, face painting.

L’événement Marché de Noël Gorrevod a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux