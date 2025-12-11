Marché de Noël Gorrevod
samedi 19 décembre 2026 · Gorrevod
Informations pratiques
Gorrevod
Marché de Noël
Salle des Fêtes et place de la mairie Gorrevod Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 16:00:00
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-12-19
Venez découvrir le talent de nos artisans locaux. Présence du père noël et animations pour les enfants puis feu d’artifice. Goûter, vin chaud et snacking.
.
Salle des Fêtes et place de la mairie Gorrevod 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 61 37 56 soudesecoles.gorrevod@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Christmas Market
Come and discover the talent of our local artisans. Santa Claus, children’s entertainment and fireworks. Snacks, mulled wine, face painting.
L’événement Marché de Noël Gorrevod a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
À voir aussi à Gorrevod (Ain)
- Visite libre de l’Eglise Saint Pierre et Saint Paul Gorrevod 19 septembre 2026
- Randonnée pédestre Sou des écoles Gorrevod 27 septembre 2026