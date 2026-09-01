AGENDA · Gorrevod
Visite libre de l’Eglise Saint Pierre et Saint Paul Gorrevod
samedi 19 septembre 2026 · Gorrevod
Informations pratiques
Gorrevod
Visite libre de l’Eglise Saint Pierre et Saint Paul
Eglise Gorrevod Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre.
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Eglise Gorrevod 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 30 90 22 communegorrevod@orange.fr
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English : Self-guided tour of the Church of Saints Peter and Paul
Self-guided tour.
L’événement Visite libre de l’Eglise Saint Pierre et Saint Paul Gorrevod a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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