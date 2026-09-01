Randonnée pédestre Sou des écoles Gorrevod
dimanche 27 septembre 2026 · Sou des écoles · Gorrevod
Informations pratiques
Gorrevod
Randonnée pédestre
Sou des écoles Mairie Gorrevod Ain
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 11:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Départ du terrain de pétanque. Trois circuits de 5km (accessible PMR et poussettes), 9km et 12km environ. Boisson et cake en fin de parcours pour le 5 km, ravitaillement à mi-parcours pour les 2 autres circuits. Inscription sur place.
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Sou des écoles Mairie Gorrevod 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 61 37 56 soudesecoles.gorrevod@gmail.com
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English : Walking tour
Starts from the petanque court. Three circuits of approx. 5km (accessible to wheelchairs and strollers), 9km and 12km. Drinks and cake at the end of the course for the 5km, refreshments at mid-course for the other 2 circuits. Registration on site.
L’événement Randonnée pédestre Gorrevod a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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