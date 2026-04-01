Informations pratiques

Kunheim

Marché de Noël

Place du Tertre Kunheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-21 11:00:00

fin : 2026-11-21 21:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Environ 35 exposants vous présenteront artisanat d’art, vannerie, peintures, objets en bois, décorations et couronnes de l’Avent, décorations…

Environ 35 exposants vous présenteront artisanat d’art, objets de vannerie, peintures, objets en bois, décorations et couronnes de l’Avent, décorations en tissus, bougies parfumées, épices et cadeaux, bredalas et pâtisseries de Noël, du vin d’Alsace…

Petits et grands, vous pourrez faire des photos avec le père Noël.

L’harmonie Echo du Rhin offrira des moments musicaux riches en émotions.

Pour vous restaurer, des boissons chaudes et froides, du vin chaud, des crêpes et des tartes flambées vous seront proposés. 0 .

Place du Tertre Kunheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 40 40

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English :

Around 35 exhibitors will present arts and crafts, basketry, paintings, wooden objects, Advent decorations and wreaths, decorations…

L’événement Marché de Noël Kunheim a été mis à jour le 2026-04-01 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach