Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël La Chomette

Marché de Noël La Chomette mercredi 9 décembre 2026.

Ville : 43230 La Chomette

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 9 décembre 2026

Fin : mercredi 9 décembre 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

La Chomette

Marché de Noël

La Chomette Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 16:30:00
fin : 2026-12-09 20:30:00

Date(s) :
2026-12-09

Marché de Noël à La Chomette avec restauration, buvette, animations & concert du Duo Nemandua.
  .

La Chomette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 88 33 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Christmas market at La Chomette with food, refreshments, entertainment & concert by Duo Nemandua.

L’événement Marché de Noël La Chomette a été mis à jour le 2025-11-27 par Communauté de communes des rives Haut-Allier