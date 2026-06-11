Informations pratiques

La Chomette

Solo de clowne, rap et patrimoine | Marché de La Chomette

Le bourg La Chomette Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Tout public 50 min Cie Un pied sur la planche Nathalie

Nathalie éclate sa chrysalide, déploie ses ailes et se jette dans le vide. Personne ne résiste à ses vers, mais juste est sa plume vénère.

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Le bourg La Chomette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes commune-de-la-chomette@orange.fr

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English :

For all ages 50 min Cie Un pied sur la planche Nathalie

Nathalie breaks out of her chrysalis, spreads her wings, and leaps into the void. No one can resist her verses, but her pen is her poison.

L’événement Solo de clowne, rap et patrimoine | Marché de La Chomette La Chomette a été mis à jour le 2026-06-11 par Communauté de communes des rives Haut-Allier