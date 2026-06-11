Théâtre musical mouvementé pour 1 comédienne et 5 personnages | Marché de la Chomette La Chomette
mardi 25 août 2026 · La Chomette
Informations pratiques
La Chomette
Théâtre musical mouvementé pour 1 comédienne et 5 personnages | Marché de la Chomette
Le bourg La Chomette Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 20:30:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Tout public dès 10 ans 1h15 Cie Sale Gamine La chasse est ouverte « Quand une femme pense seule, elle pense au diable… » Malleus Maleficarum (manuel des
chasseurs de sorcières).
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Le bourg La Chomette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes commune-de-la-chomette@orange.fr
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English :
For ages 10 and up 1 hour 15 minutes Cie Sale Gamine The Hunt Is On %AB When a woman thinks for herself, is she thinking of the devil? %BB Malleus Maleficarum (Manual for
Witch Hunters).
L’événement Théâtre musical mouvementé pour 1 comédienne et 5 personnages | Marché de la Chomette La Chomette a été mis à jour le 2026-06-11 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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