Informations pratiques

La Chomette

Théâtre musical mouvementé pour 1 comédienne et 5 personnages | Marché de la Chomette

Le bourg La Chomette Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 20:30:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Tout public dès 10 ans 1h15 Cie Sale Gamine La chasse est ouverte « Quand une femme pense seule, elle pense au diable… » Malleus Maleficarum (manuel des

chasseurs de sorcières).

.

Le bourg La Chomette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes commune-de-la-chomette@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For ages 10 and up 1 hour 15 minutes Cie Sale Gamine The Hunt Is On %AB When a woman thinks for herself, is she thinking of the devil? %BB Malleus Maleficarum (Manual for

Witch Hunters).

L’événement Théâtre musical mouvementé pour 1 comédienne et 5 personnages | Marché de la Chomette La Chomette a été mis à jour le 2026-06-11 par Communauté de communes des rives Haut-Allier