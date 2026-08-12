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AGENDA · Le Grand-Pressigny

Marché de Noël Le Grand-Pressigny

samedi 19 décembre 2026 · Le Grand-Pressigny

Marché de Noël Le Grand-Pressigny

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Ville
37350 Le Grand-Pressigny
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Le Grand-Pressigny

Marché de Noël

Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19
fin : 2026-12-19

Date(s) :
2026-12-19

Marché de Noël.
Marché de Noël.   .

Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire   fet.art.pressignois@gmail.com

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English :

Christmas market.

L’événement Marché de Noël Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-08-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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