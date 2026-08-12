Informations pratiques

Le Grand-Pressigny

Marché de Noël

Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-19

Marché de Noël.

Marché de Noël. .

Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire fet.art.pressignois@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Christmas market.

L’événement Marché de Noël Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-08-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire