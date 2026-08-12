AGENDA · Le Grand-Pressigny
Marché de Noël Le Grand-Pressigny
samedi 19 décembre 2026 · Le Grand-Pressigny
Informations pratiques
Le Grand-Pressigny
Marché de Noël
Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-12-19
Marché de Noël.
Marché de Noël. .
Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire fet.art.pressignois@gmail.com
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English :
Christmas market.
L’événement Marché de Noël Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-08-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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