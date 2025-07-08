Le Grand-Pressigny

Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Préhistoire

Rue des Remparts Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Entrée libre pour découvrir le musée et son château visites guidées de l’exposition La Touraine tropicale et de l’histoire du château, animations sur la formation et l’exportation du silex du Grand-Pressigny ainsi que sur les fouilles paléontologiques.

Entrée libre pour dévouvrir le musée et son château visites guidées de l’exposition La Touraine tropicale et de l’histoire du château et animations sur la formation et l’exportation du silex du Grand-Pressigny ainsi que sur les fouilles paléontologiques. .

Rue des Remparts Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr

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English :

Fire-making and flintknapping demonstrations.

Guided tours: maritime Touraine, Paleolithic trade networks, Grand-Pressigny at the heart of the Neolithic.

Conference Prehistory, new frontiers Sun 22/09.

Exhibition Champions! Stories of sport in Touraine exhibition

L’événement Journées Européennes du Patrimoine au Musée de la Préhistoire Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-05-19 par Conseil Départemental 37