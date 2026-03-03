Festival Touche du Bois Le Grand-Pressigny

Festival Touche du Bois

Rue des Tanneries Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-13 01:00:00

Venez passer un bon moment en famille au festival Touche du Bois.

Un événement festif et culturel qui présente des spectacles de théâtre de rue, marionnette, cirque, concert… Possibilité de se restaurer sur place.

Rue des Tanneries Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 23 92 07 98 festivaltouchedubois@gmail.com

Come and have a great time with the whole family at the Touche du Bois festival.

A festive and cultural event featuring street theater, puppetry, circus, concerts? Food and drink available on site.

