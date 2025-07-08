Le Grand-Pressigny

Visite guidée des collections 100 000 ans de Préhistoire en Touraine

Rue des remparts Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-08-23 17:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

100 000 ans de Préhistoire, de Néandertal aux premiers agriculteurs , sur réservation (environ 1h30).

100 000 ans de Préhistoire, de Néandertal aux premiers agriculteurs , sur réservation (environ 1h30) .

Rue des remparts Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr

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English :

100,000 years of prehistory, from Neanderthal to the first farmers , by reservation (approx. 1h15).

L’événement Visite guidée des collections 100 000 ans de Préhistoire en Touraine Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-05-19 par Loches Touraine Châteaux de la Loire