Le Grand-Pressigny

Atelier C’est cro la classsss’ (bijou)

Rue des Remparts Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 11:00:00

fin : 2026-07-19 12:30:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Crée ton collier à la mode Cro-Magnon (durée 1h). Visite guidée incluse.

Dès 8 ans, sur réservation.

Crée ton collier à la mode Cro-Magnon (durée 1h). Visite guidée incluse.

Dès 8 ans, sur réservation. 9 .

Rue des Remparts Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr

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English :

Create your own Cro-Magnon style necklace (duration: 1 hour). Guided tour included.

From 8 years old, reservation recommended.

L’événement Atelier C’est cro la classsss’ (bijou) Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-05-26 par Conseil Départemental 37