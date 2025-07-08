Atelier C’est cro la classsss’ (bijou) Le Grand-Pressigny
Atelier C’est cro la classsss’ (bijou) Le Grand-Pressigny dimanche 5 juillet 2026.
Le Grand-Pressigny
Atelier C’est cro la classsss’ (bijou)
Rue des Remparts Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 11:00:00
fin : 2026-07-19 12:30:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30
Crée ton collier à la mode Cro-Magnon (durée 1h). Visite guidée incluse.
Dès 8 ans, sur réservation.
Crée ton collier à la mode Cro-Magnon (durée 1h). Visite guidée incluse.
Dès 8 ans, sur réservation. 9 .
Rue des Remparts Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr
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English :
Create your own Cro-Magnon style necklace (duration: 1 hour). Guided tour included.
From 8 years old, reservation recommended.
L’événement Atelier C’est cro la classsss’ (bijou) Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-05-26 par Conseil Départemental 37
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