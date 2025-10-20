Atelier Dans la peau d’un paléontologue Le Grand-Pressigny
Atelier Dans la peau d’un paléontologue Le Grand-Pressigny lundi 6 juillet 2026.
Le Grand-Pressigny
Atelier Dans la peau d’un paléontologue
Rue des Remparts Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 11:00:00
fin : 2026-08-31 12:30:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31
Mène l’enquête afin d’identifier des animaux disparus et reconstituer leur environnement (dès 7 ans). Sur réservation uniquement, durée 1h30.
Mène l’enquête afin d’identifier des animaux disparus et reconstituer leur environnement (dès 7 ans). Sur réservation uniquement, durée 1h30. .
Rue des Remparts Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr
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English :
Lead an investigation to identify missing animals and reconstruct their environment (ages 7 and up). By reservation only, duration 1h30.
L’événement Atelier Dans la peau d’un paléontologue Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-05-19 par Conseil Départemental 37
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