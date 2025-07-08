Atelier Poterie néolithique Le Grand-Pressigny
Atelier Poterie néolithique Le Grand-Pressigny samedi 4 juillet 2026.
Le Grand-Pressigny
Atelier Poterie néolithique
Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-04 12:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29
Crée ton gobelet d’argile comme il y a 6 000 ans (dès 6 ans). Visite guidée incluse du Musée, sur réservation.
Crée ton gobelet d’argile comme il y a 6 000 ans (dès 6 ans). Visite guidée incluse du Musée, sur réservation. 5 .
Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr
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English :
Create your own clay cup as it was 6,000 years ago (from 6 years old). Guided tour of the Museum included, upon reservation.
L’événement Atelier Poterie néolithique Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-05-19 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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