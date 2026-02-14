Démonstrations Faire du feu comme à la Préhistoire

Rue des Remparts Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-26 15:30:00

Date(s) :

2026-04-11

L’animation phare du musée est certainement la démonstration d’allumage de feu à la manière des hommes et femmes de la Préhistoire. Découvrez cette expérience forte en émotion ! Sur réservation.

L’animation phare du musée est certainement la démonstration d’allumage de feu à la manière des hommes et femmes de la Préhistoire. Découvrez cette expérience forte en émotion ! Sur réservation. .

Rue des Remparts Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr

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English :

The highlight of the museum is certainly the demonstration of fire lighting in the manner of prehistoric men and women. Discover this emotional experience! On reservation.

L’événement Démonstrations Faire du feu comme à la Préhistoire Le Grand-Pressigny a été mis à jour le 2026-03-17 par Conseil Départemental 37